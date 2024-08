Anĝela numero 48 - anĝela numerologio. La sekreto de la anĝelo numero 48.

Anĝelo numero 48

Anĝela numero 48 konsistas el kombinaĵo de la energioj kaj atributoj de numeroj 4 kaj 8. Anĝelo numero kvar portas la valorojn de honesteco kaj vero, atingo kaj sukceso, realismaj valoroj, laborego kaj persistemo, laborego kaj praktikeco, same kiel konstrui solidan bazon por kaj via estonteco, do por via estonteco kaj aliaj. La numero 4 ankaŭ rilatas al niaj pasioj kaj kio pelas nin agi. Aliflanke, anĝelo numero 8 resonas kun scienco per vivsperto, fidindeco kaj sendependeco, interna saĝo kaj forto, la realigo de prospero kaj riĉeco per la leĝo de altiro, Karmo - la universala spirita leĝo en la Universo - kaŭzo kaj efiko. , doni kaj ricevi.

Anĝelo numero 48 portas mesaĝon de viaj Anĝeloj, ke ciklo aŭ etapo en via vivo finiĝas. Tamen vi baldaŭ estos rekompencita pro via laborego. Ne timu mankon aŭ perdon de ajna speco, ĉar la proksimiĝanta fino anoncas al vi novan komencon kaj pli grandan ŝancon kaj ŝancon. Viaj sukcesoj kaj atingoj alportos al vi benojn kaj rekompencos vin multmaniere.

Anĝelo numero 48 povas sugesti, ke la anĝeloj de prospero estas ĉirkaŭ vi kaj akompanos vin dum vi trapasos la venontajn pozitivajn ŝanĝojn en via vivo. La anĝeloj petas vin forpeli timojn pri via financa situacio kaj transformi ilin en lumajn energiojn. Vi havas nenion por timi, ĉar ĉio, kion vi bezonas, estos provizita por vi.

La numero 48 portas la mesaĝon, ke la persistemo kaj laborego, kiun vi metis por vivi vian vivon nur laŭ via propra maniero laŭ viaj kredoj kaj konvinkoj, tute sinkronigis vin kun via spirita misio kaj la celo de Dio en la vivo. Tiel, via vivo fluos en abundo kaj prospero tiel longe kiel vi daŭrigos kaj daŭrigos sur via elektita vojo. Fidu la anĝelan subtenon kaj la gvidadon, kiun ili donas al vi, per kiuj ili gvidas vin. Memoru, ke vi ofte sentos ilin instinkte.

Anĝela numero 48 ankaŭ rilatas al la numero 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. La lumo en mi kliniĝas antaŭ la lumo en vi.