Anĝelo numero 25 - Numerologio. Kaŝita mesaĝo numero 25.

Anĝelo numero 25

Kiom ofte vi vidas la numeron 25 en ĉiaj hazardaj lokoj? Vi verŝajne komencas pensi, ke nun, kiam vi estas ĉi tie, ne estas hazardo. Kaj vi pravas, kaj ne, vi ne estas freneza. Ĉu vi sciis, ke ĉi tiu nombro aperas en via vivo, eble kiel signo kaj mesaĝo de la anĝeloj?

Anĝela numero 25 portas la vibrojn kaj atributojn de kaj la numero 2 kaj la numero 5. La numero du portas la energiojn de neromantikaj rilatoj, diplomatio, mezurita juĝo per konscio kaj intuicio. kunlaboro kaj kunlaboro, kompreno, prudento kaj kuraĝo. Ĉi tiu nombro ankaŭ povas rilati al via dia vivocelo kaj spirita misio. Aliflanke, la anĝela kvin simbolas grandajn ŝanĝojn kaj novajn eblecojn kaj ŝancojn kreantajn pozitivajn vivŝanĝojn, liberecon, sendependecon, instigon, adapteblecon kaj ĉiuflankecon, eltrovemon kaj vivlecionojn lernitajn de sperto.

Montrante la numeron 25, la Anĝeloj volas konvinki vin fari gravajn ŝanĝojn en via vivo. Ĝi alportos al vi multajn novajn ŝancojn kaj ŝancojn, kaj multe plibonigos vian vivokvaliton en bela, inspira maniero. Anĝelo numero 25 ankaŭ sugestas, ke ĉi tiuj ŝanĝoj estos tre helpemaj en via plua serĉado de via spirita misio kaj la celo de Dio en la vivo. La nombro 25 estas ankaŭ energie proksima al la anĝela numero 7 (2+5=7).

Anĝelo numero 25 ankaŭ portas la mesaĝon konservi fidon al viaj kapabloj kaj fidi viajn kapablojn. La anĝeloj volas, ke vi restu forta kaj firma en la venontaj ŝanĝoj, negrave kio okazos, tio estos por via bono. Ĉiuj ĉi tiuj situacioj povas tre surprizi vin kaj preni neatenditan kurson, sed estu certa pri la pozitiva naturo de ĉi tiuj ŝanĝoj. Sciu, ke vi ĉiam estas sekura kaj protektita, la Anĝeloj speciale zorgos pri vi dum ĉi tiu venonta tempo.

Namaste. La lumo en mi kliniĝas antaŭ la lumo en vi.