Anĝelo numero 23

Anĝelo numero 23 konsistas el la atributoj kaj energio de numeroj 2 kaj 3. Anĝelo numero du donas unu la alian vibrojn de ekvilibro kaj dueco (dueco), kunlaboro, kunlaboro kaj diplomatio, fido kaj espero, servo kaj servo al pli altaj celoj, onies. destino kaj spirita misio. La numero tri, siavice, donas la energion de evoluo kaj kresko, ĝojon kaj optimismon, sinesprimon, subtenon kaj helpon, kreemon, plenumon de deziroj kaj altiron de sonĝoj. La numero 3 ankaŭ rilatas al la supreniritaj majstroj. Ĉio ĉi faras, ke la kombinaĵo de la numeroj 2 kaj 3, kreante la anĝelan numeron 23, resonas kun la energioj de karismo, komunikado, dueco kaj sociebleco. La numero 23 ankaŭ povas esti asociita kun la vibro de la anĝela numero 5 (2 + 3 = 5).

Anĝelo numero 23 portas mesaĝon por instigi vin komenci uzi viajn naturajn talentojn, kapablojn kaj kreemon por alporti ĝojon kaj feliĉon en la vivojn de aliaj same kiel vian propran. Ĉiam estu honesta en traktado kun aliaj, ne kaŝu ion ajn, ne batu ĉirkaŭ la arbusto. Via honesteco kaj konsilo en konversacio, precipe pri gravaj temoj, ĉiam estos aprezataj kaj bone akceptitaj. Kun sincereco kaj bonaj konsiloj kaj aliaj bonaj agoj, provu helpi aliajn en via ĉiutaga vivo. Kion vi donas al la universo ĉiutage revenas al vi, do konservu pozitivan sintenon kaj optimisman perspektivon pri aferoj, kaj ĉi tio faros vian vivon ĉiam plena de harmonio kaj ekvilibro.

Anĝelo numero 23 estas por vi scii, ke la Anĝeloj kaj Ascenditaj Majstroj helpas vin helpante vin konservi vian fidon kaj fidon al la Energio de la Universo. Daŭre laboru por realigi viajn revojn ĉiutage kaj uzu la leĝon de altiro por atingi viajn plej altajn celojn kaj plenumi viajn dezirojn kaj aspirojn. Se vi iam sentas dubon, petu viajn Anĝelojn subtenon kaj gvidadon en la direkto, kiun vi devus iri. Estu certa, ke vi povas peti helpon iam ajn. Anĝeloj ĉiam estas tie por vi, eĉ se vi foje forgesas pri ĝi.

La numero 23 ankaŭ estas memorigilo, ke Anĝeloj, Ĉefanĝeloj kaj Ascenditaj Majstroj ĉiam disponeblas, se vi bezonas nur subtenon aŭ helpon - simple demandu. Memoru, ke vi ne devas fari ĉion mem.

Namaste.