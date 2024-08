Ĉi tiu Post-Somera Detox estas la Reboot, kiun Via Haŭto Bezonas por Aŭtuno

Kvankam somero teknike daŭras ĝis la fino de septembro, ni rekonu, ĉiuj neoficiale adiaŭas la sezonon post Labortago. Ĉefo de la farolisto por aŭtuna preparo? Donu al nia haŭto iom da bezonata amo post la sezono de somera indulgo. Konsideru: oftaj malsukcesoj en naĝejoj kun kloro, tri monatoj de ĉio rozkolora kaj eble eĉ tro multe sunbanado. Kvankam ni estas en bona kredo aplikata sunkremo la tutan someron, aferoj kiel ŝtopitaj poroj, seka haŭto, suna damaĝo kaj fenditaj lipoj ofte estas zorgo antaŭ la fino de aŭgusto. Feliĉe, nur necesas por restarigi vian vizaĝkoloron estas kelkaj ŝanĝoj al via nuna somera haŭtzorga rutino. Ĉu vi bezonas iom da gvido? Legu plu por konsiloj pri kiel purigi vian haŭton post somero.

Profunde puraj poroj

Post monatoj da varma, humida vetero, vi verŝajne rimarkis ŝviton, malpuraĵon kaj oleon sur la surfaco de via haŭto. Via ŝvito, miksita kun ŝminko kaj poluo, povas kaŭzi vian vizaĝon kaj kaŭzi ŝtopitajn porojn. Por plibonigi la aspekton de poroj kaj malhelpi eksplodojn, purigu vian vizaĝon per puriga masko. Unu el niaj plej ŝatataj estas Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masko, kiu estas formulita kun Amazonia Blanka Argilo por helpi purigi haŭton, eltiri malpuraĵojn, redukti sebumproduktadon kaj videble streĉi porojn.

Moisturize, moisturize, moisturize

Serioze, ni estas seriozaj. Ni parolas pri noktaj kremoj, tagaj kremoj, SPF-kremoj, oleoj, korpaj kremoj... ju pli, des pli bone. Kloro, salakvo kaj UV-radioj povas sekigi vian haŭton, do ne timu apliki humidigilon. CeraVe Moisturizing Cream havas riĉan sed ne-grasan teksturon kaj estas infuzita per utilaj ingrediencoj kiel hidratiga hialurona acido kaj ceramidoj por helpi ripari kaj konservi la naturan barieron de la haŭto. Ĝi ankaŭ povas esti uzata sur la vizaĝo kaj korpo.

Ripari ajnan ekzistantan sundamaĝon

Post kiam via somera brilo komencas forvelki, vi povas rimarki iujn signojn de suna damaĝo—pensu novajn lentugojn, malhelajn makulojn aŭ neegalan haŭtnuancon. Bedaŭrinde, vi ne povas inversigi la damaĝon kaŭzitan de UV-radioj (pro tio estas tiel grave apliki sunkremon ĉiutage), sed vi povas helpi minimumigi la videblajn signojn de sundamaĝo sur la haŭto de la surfaco per vitamino C-serumo kiel La Roche. -Posay 10% Pura Vitamino C Vizaĝa Serumo. Ĝi egaligas haŭtnuancon kaj teksturon, lasante ĝin glata kaj hidratigita.

Uzu antioksidantojn kaj sunkremon

Sundamaĝo povas okazi tutjare, eĉ en aŭtuno kaj vintro, do ne preterlasu sunkremon. Rigardu La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 por maksimuma protekto kaj taŭgas por ĉiuj haŭtaj tipoj, inkluzive de sentema. Por plia protekto kontraŭ mediaj agresantoj kaj minimumigi la videblajn signojn de maljuniĝo, parigu vian sunkremon kun antioksidanto-riĉa serumo kiel SkinCeuticals CE Ferulic.

Eksfolia vian haŭton

Eksfoliado estas ĉiam grava, sed precipe necesa kiam vi provas restarigi vian haŭton post longa, ŝvita sezono. Unu el niaj plej ŝatataj estas la haŭtaj renovigaj kusenetoj de ZO Skin Health. Ĝi estas kemia eksfolianto, kiu forigas mortajn haŭtajn ĉelojn de la surfaco de la haŭto, reduktas troan oleon dum trankviligas kaj trankviligas la haŭton. Por la korpo, provu Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Ĉi tiu agrabla korpa vepro efike forigas mortajn haŭtajn ĉelojn de la surfaco de la haŭto sen tro sekigi ĝin. Kun eksfoliaj eroj de abrikotaj kernoj kaj emoliantoj, la haŭto fariĝas mola kaj glata.

Regatu vin mem

Batalu sekajn lipojn enkorpigante eksfolian lip-skvaton en vian rutinon por helpi forigi sekan, flokan haŭton sur viaj lipoj kaj prepari ilin por plia hidratado. Post eksfoliado de viaj lipoj, donu al ili la malsekecon, kiun ili bezonas per nutra lipbalzamo, bastono, koloro (kio ajn vi preferas), kiu inkluzivas ingrediencojn kiel vitamino E, oleoj aŭ aloe vera. Ekzemple, provu la Lipbalzamon Nourishing Absolue Precious Cells de Lancôme, formulita kun vitamino E, akacia mielo, abelvakso kaj rozo-semo-oleo por redukti la aspekton de fajnaj linioj kaj sulkoj ĉirkaŭ la lipoj, lasante ilin glataj, hidratigitaj kaj plumpitaj.