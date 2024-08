47 tatuaj ideoj por la memoro pri la forpasinta filo

47 tatuaj ideoj por vi inspiri kaj kuraĝigi vin porti tiun specialan iun en via korpo por ĉiam. Do estas bonega ideo, ke vi daŭre ĝuos ĉi tiujn bonegajn tatuajn ideojn sube kaj ke vi povas elekti la perfektan dezajnon por vi mem.

Infanoj estas la plej gravaj homoj en la mondo, kaj kiam ili mankas al ili, niaj koroj rompiĝas kaj tre malĝojas. Se vi havas forpasintan infanon, kiun vi volas memori laŭ speciala maniero, estas bonega ideo fari Tatuado je lia honoro, kiu simbolas vian amon al li kaj kiom grava li estas por vi, malgraŭ tio, ke li jam estas en la okcidento en ĉi tiu mondo. Sekve, hodiaŭ en ĉi tiu blogo ni volas lasi al vi iujn ideojn. kreivaj tatuoj Ĉi tio helpos vin trovi la perfektan projekton por memorigi vian infanon, ke li foriris kaj honoras lin tiel, kiel li meritas. Sekve, ni konsilas al vi daŭre ĝui ĉi tiun mirindan blogon kaj ĉiun el la tatuaj ideoj por via forpasinta filo, kiujn ni dividas ĉi tie.

Krea tatuo memore al infano, kiu ne plu estas en ĉi tiu mondo. Ĉi tio estas tre kompleksa dezajno kaj postulas profesian tatuiston kompletigi ĝin.

Realisma tatuado de patro kaj filo tenantaj manojn por memorigi vian filon, ke li ne plu estas kun vi en ĉi tiu mondo. Ĉi tio estas mojosa dezajno, kiun vi mem povas fari, se vi perdis vian infanon.

Bela projekto de la manoj de la filo kaj patro memore al la filo forpasinta. Ĉi tiu dezajno ankaŭ aldonas daton, kiu povus esti naskiĝo aŭ morto, kaj la nomon de via bebo.

Tatuo memore al la mortinta filo, kombinante specialan frazon kun birdoj, kiuj libere flugas. Ĉi tiu versio uzas la frazon: "Por ĉiam en mia koro", kaj ĉi tio estas tre speciala kaj signifoplena frazo.

Tatuo kun la nomo de via forpasinta filino kaj balono por memorigi vian filinon, ke ŝi foriris kaj ke vi multe mankas. Ĉi tio estas mojosa dezajno, kiu inspiros vin.

Se vi volas memori vian forpasintan filinon, estas bona ideo tatui sur ŝia foto, kiun vi tre ŝatas. Jen bonega ekzemplo.

Speciala tatuo de vivarbo, simbolanta amon por la familio kaj la memoron pri la malaperinta filo.

Tatuo memore al la filo, kiu ne plu estas en ĉi tiu mondo. Jen la kreiva desegno de la piedoj de via bebo.

Kombina tatuo por surmeti viajn manojn kaj memori vian filon, kiu ne plu ekzistas.

Bela tatuaje de patro brakumanta filon. Ĉi tio estas bela projekto por memori infanon, kiu ne plu estas en ĉi tiu mondo.

La piedsigna tatuo kombiniĝas kun la korbatoj. Ĉi tiu desegno estas bonega inspiro por memori forpasintan infanon anstataŭigante la hundajn spurojn, kiuj aperas en la desegno, kun tiuj de via infano.

Krucoj ĉiam estas bonega ideo pri haŭta tatuo, kaj se vi volas memori forpasintan infanon, ĉi tio estas ekzemplo de tio, kion vi povas fari.

Ĉi tiu tatuaje estas tre granda kaj inspira kaj ĝi estas horloĝo desegnita por memori la daton de la morto de via filo kaj tiel ĉiam memori ĝin.

Senfina simbolo-tatuo kombinita kun la nomo de via forpasinta infano estas bonega ideo memori laŭ speciala maniero.

Vortoj ĉiam donas al via vivo specialan tuŝon, kaj tatuas kun frazo, kiun vi tre ŝatas kaj memorigos, ke via infano estas bona ideo. Ĉi tiu frazo bonegas, se via infano ne plu estas kun vi.

Ĉi tiu tatuaje estas speciala ekzemplo, se via filo forpasis kaj vi volas memori lin per kreiva tatuo.

Ĉi tiu patro kaj filo, tenantaj manojn tatuaje, simbolas la amon de patro kaj filo kaj estas bonega tatuo, se vi volas honori vian forpasintan filon.

Ĉi tiu tatua dezajno kombinas desegnojn kun literoj kaj estas speciala honore al via filo, kiu ne plu estas sur ĉi tiu tero. Ĝi estas kreiva dezajno, kiu kombinas la korbatojn de la nomo de la filo kun tre originala silueto de patro kaj filo.

La flugiloj reprezentas anĝelojn, kaj se via infano forpasis kaj vi volas memori lin speciale per tatuo, ĉi tiu dezajno estas perfekta por vi. Ĝi estas dezajno, kiu kombinas belajn flugilajn ŝablonojn kun speciala rendevuo por vi.

Ĉi tiu dezajno estas tre kreema kaj estos bonega inspiro por vi, se vi volas tatui honore al via forpasinta filo.

Ĉi tiu tatuaje estas bonega ideo por haŭti tatuon kaj memori vian forpasintan filon. Instigu tion fari sur via brako aŭ sur kia ajn parto de via korpo vi volas.

Ĉi tiu tatuaje estas tre speciala kaj ĝi estas dezajno, kiu povas helpi vin inspiri vin, se vi volas fari ion specialan por memori vian infanon.

Bela tatuaje por inspiro, se vi volas porti sur via haŭto infanon, kiu ne plu estas en ĉi tiu mondo.

Bela flugila tatuaje kombinita kun tre speciala rendevuo.

Bela tatuaje, kiu inspiros vin kaj kuraĝigos vin apliki ĝin al via haŭto, se vi volas porti vian bebon kaj vian bebon sur via haŭto.

Realisma tatuaje por akiri kiam vi volas memori vian forpasintan infanon kaj porti ĝin kun vi sur vian haŭton kaj ankaŭ en via koro.

Belaj flugiloj tatuos vian haŭton kaj honoros vian filon, kiu ne plu estas ĉe via flanko. Ĝi estas simpla dezajno kun kurbaj linioj kiel ĉefaj roluloj.

Krea projekto de tatuaje de anĝelo por apliki la tatuon laŭ la grandeco, kiun vi volas kaj laŭ la parto de la korpo, kiu plej plaĉas al vi.

Koro kaj familio tatuas por memorigi vian infanon, ke li forestis.

Krea kaj tre altnivela projektado por enkorpigi vin mem kaj memori vian forpasintan filon. Ĉi tio estas sablohorloĝa tatuo kombinita kun arbo kaj siluetoj de patro kaj filo.

Belega korbatado tatuita kun speciala rendevuo kaj la nomo de via filo, kiu ne plu estas tie.

Tre speciala tatuaje, kiu inspiras kaj kuraĝigas vin fari ĝin sur via haŭto.

Faru tatuon por vi per speciala frazo, kiu igos vin memorigi ĉi tiun homon, ke ĉi tio ne plu estas la plej bona ideo. Jen ekzemplo de bela frazo: Mi ĉiam portos vin en mia memoro ...

Se vi estas unu el tiuj, kiuj amas realismajn tatuojn, ĉi tio estas bona ekzemplo de ĉi tiu tipo de tatuoj, ĉar ĝi estas kopio de foto de via infano, kiu ne plu estas en ĉi tiu mondo.

Bela kolora tatuaje por fari kaj memori vian mortinton.

Bela kaj simpla korbatado-tatuo kun tre simpla koro por memori kaj honori vian infanon.

Bela kaj originala patro kaj filo silueta tatuado desegnaĵo kiel memoraĵo de via filo.

Ĉi tiu dezajno estas tre kreema kaj bonega ideo fari ĝin mem, se vi volas porti sur vian kruron infanon, kiu ne plu estas kun vi. Ĉi tio estas tatuaje, kiu kombinas desegnojn kun tre specialaj frazoj.

Ĉiam estas bone lasi spurojn sur la haŭto, kaj ĉi tio estas ekzemplo pri kiel memorigi la infanon, ke ili forestis.

Tre simpla kaj simpla tatuo el la spuroj de via forpasinta infano.

Belaj tatuaj desegnoj de birdoj pozantaj sur arbo por memorigi vian infanon, ke li ne plu estas en ĉi tiu mondo.

Bela tatua desegno, kiu inspiros vin kaj donos al vi ideon, se vi volas porti la originalan desegnon sur via haŭto.

Bela tatuaje, kiu helpos vin inspiriĝi kaj trovi projekton, kiu permesos vin honori la memoron de via infano.

Krea tatuaje por inspiri vin kaj fari ideon, se vi volas porti realisman desegnon sur via haŭto. Ĉi tio estas tatuaje, kiu memorigas vin pri via forpasinta filo laŭ speciala maniero.

Mi esperas, ke vi ĝuis la tatuajn ideojn por via forpasinta filo, kiujn ni donas al vi ĉi tie en ĉi tiu mirinda blogo ...